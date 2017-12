Ganze drei Anzeigen bei der Exekutive gab es im heurigen Jahr den Neunkirchner Stadtpark betreffend: Von marodierenden Gangs und Drogenhochburgen, wie manche Politiker mit ihren Aussagen gerne übers Ziel hinaus schießen, dürfte die Erholungsoase zum Glück noch weit entfernt sein. Und als jemand, der fast täglich diesen Park besucht, kann dieser Eindruck nur bestätigt werden. Das Gefährlichste, das mir dort bislang dabei untergekommen ist, waren frei laufende Hunde.

Was natürlich nicht heißen muss, dass es diese Dinge, vor allem in den Nachtstunden, nicht gibt. Denn trotz der positiven Kriminalstatistik dürfte das subjektive Sicherheitsgefühl der Parkbesucher dennoch leiden. Dass sich die Verantwortlichen bei einem Sicherheitsgipfel darüber nun Gedanken machen, die Situation weiter zu verbessern, ist legitim und zu befürworten. Und sollte auch nur einer der vielen vorgebrachten Lösungsvorschläge umgesetzt werden, hat er schon zu einer Verbesserung der Situation beigetragen. So gesehen ein Schritt in die richtige Richtung!