Ein Schauspiel der besonderen und unwürdigen Art wurde am Montag den Besuchern bei der Budgetsitzung im Neunkirchner Gemeinderat präsentiert: Kaum war diese eine halbe Stunde alt, ging sie auch schon wieder zu Ende. Nach einem Disput mit der Stadtregierung verließen SPÖ und FPÖ geschlossen den Gemeinderat und führten somit einen Abbruch herbei.

Nun ist der Auszug aus so einer Sitzung durchaus ein legitimes, demokratisches Mittel. Das allerdings zum Glück nur selten – und wenn, dann bei triftigen Gründen – zur Anwendung kommt. Dieses Mal aber ging es darum, ob ein Dringlichkeitsantrag in der öffentlichen oder nicht öffentlichen Sitzung zu diskutieren sei. Was dabei umso trauriger war: Dass sich in der Sache alle einig waren und darüber reden wollten, änderte letztlich nichts am Ergebnis.

Die treffendsten Worte dazu fand wohl Grüne Vizebürgermeister Martin Fasan. Sinngemäß meinte er, dass diese Aktion der Politik im Allgemeinen, am meisten aber der SPÖ und FPÖ in Neunkirchen schaden würde. Dem ist ausnahmsweise einmal nichts hinzuzufügen.