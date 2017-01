Auch bei der Gemeinderatswahl in Grünbach am Sonntag, die durch den Rücktritt der ÖVP-Mandatare erzwungen worden war, hat sich einmal mehr ein altes Politgesetz bewahrheitet: Wer Wahlen vom Zaun bricht, geht danach selten als Sieger hervor.

Dass es für die ÖVP und Rudi Gruber allerdings ein derartiges Debakel werden würde, hatten selbst die kühnsten Optimisten bei der SPÖ nicht erwartet: Waren es 2015 noch 29 Stimmen, die die beiden Parteien trennten, so wuchs der Abstand seit Sonntag auf satte 358 (!) an, was auch den fliegenden Wechsel von zwei Mandaten mit sich brachte. Ebenfalls eine kleine Überraschung: Die FPÖ scheiterte bei ihrem Erstantreten gänzlich.

Der alte und neue Bürgermeister Peter Steinwender darf sich zufrieden auf die Brust klopfen, muss bis 2020 aber auch die Vorschusslorbeeren bestätigen. Und für seinen Herausforderer Rudi Gruber kann dieses Ergebnis eigentlich nur einen Weg bedeuten: Den Abschied aus der Politik und ein völliger Neustart für seine Fraktion in Grünbach.