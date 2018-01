Badeschluss am Transfermarkt. Knapp eine Woche haben die Vereine noch, um aktiv zu werden.

Und während in der ganzen Region die Klubs in dieser Übertrittsperiode eher die Füße still hielten, rauschte es im Tabellenkeller der 1. Klasse Süd so richtig. Sollenau, Winzendorf, Hochneukirchen und jetzt im Endspurt auch Pitten – keiner will sich nachsagen lassen, zu wenig für den Klassenerhalt am Transfermarkt getan zu haben.

Selbst Kirchberg auf Platz neun hat noch einmal nachjustiert. Und jetzt muss plötzlich Grimmenstein dann doch handeln. Das Verletzungspech bringt die Grimmensteiner unter Zugzwang. Als heißer Top Fünf-Kandidat gestartet, wäre ein Abstieg am Ende der Saison eine mittlere Sensation – und für die Beteiligten ein harter Schlag.

Damit Mitte Juni nicht das kollektive böse Erwachen kommt, gilt es die letzten Tage noch zu nutzen. Auch, wenn das brutal schwer wird – Ende Jänner noch Qualität am Markt zu bekommen bedarf einer Mischung aus Glück und entsprechenden Argumenten, wie auch immer die aussehen mögen.

In einer Tabellenkonstellation, in der der Vorletzte nur sechs Punkte hinter Tabellenplatz neun ist, wäre ein Vertrauen auf den bisherigen Kader, ein Wettlauf auf dünnem Eis – kann gut gehen, kann aber auch richtig kalt werden.