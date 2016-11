Die Einbrüche in Volksschulen im Raum Neunkirchen machen ärgerlich und nachdenklich. Es sind keine Reichtümer in Schulen zu erwarten. Das müsste sich schon herumgesprochen haben. Der größte Schaden wird durch die Täter selbst verursacht, die Türen brutal aufbrechen und eine Spur der Verwüstung ziehen.

Das Traurige daran ist aber auch, dass vor allem die Kinder in den Schulen durch Einbrüche verunsichert werden. Zum Glück sind die Pädagogen gut geschult und darauf eingestellt, den Kindern die Angst zu nehmen.

Nachdenklich stimmt jedoch, dass es den Tätern nicht schwer genug gemacht wird. Die Sicherheitsvorkehrungen sind meist nicht ausreichend. Kamera-Attrappen ersetzen keine professionelle Videoüberwachung. Die Schulerhalter und die Landesverantwortlichen sollten sich Gedanken machen, wie die Sicherheit an den Schulen verbessert werden kann. Zu überlegen ist auch, ob nicht die Laptops in der Nacht versperrt werden sollten, ähnlich wie Waffen in eigene Schränke gehören.