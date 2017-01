Vierzehn. geschossene Tore. Vierzehn (!). In zwölf Spielen. Es ist nicht gerade so, als ob in Schlöglmühl die Kanoniere aus allen Rohren gefeuert hätten. Die Mannschaft von Erich Röcher hat vor allem in der Offensive Aufholbedarf.

Da ergibt die Heimkehr von Ayhan Atabinen durchaus Sinn – der Stürmer weiß, wo das Tor steht. Das steht völlig außer Frage. In der Hinrunde schrieb er sechs Mal an. Und das, obwohl er nur neun Partien spielte. Der Zwist in Neunkirchen machte Atabinenen einen Strich durch die Rechnung. Sonst wären es mit Sicherheit noch mehr geworden. Spannend wird die Verbindung zwischen Atabinen und Trainer Erich Röcher – mit seinem jüngeren Bruder Jürgen war ja nicht alles eitel Wonne in Neunkirchen. Freundlich ausgedrückt.

Wie wichtig ein echter Torjäger für Schlöglmühl sein kann, zeigt ein Blick auch auf die erhaltenen Tore. Nur vier Mannschaften – das Top-Trio Hochwolkersdorf, Hochneukirchen und Neunkirchen sowie Zöbern – haben wenige Verlusttreffer einstecken müssen. Heißt: Wenn‘s jetzt auch noch vorne klingelt, kann Schlögmühl unter den ersten Fünf mitspielen. Tore waren‘s, die fehlten – unter Ayhan Atabinen kann nach der unschönen Trennung von Neunkirchen noch einmal zeigen, was ihn ihm steckt.