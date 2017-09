Ein Derbysieg zählt doppelt. So heißt es. Besonders, wenn man in den vergangenen beiden Jahren eigentlich immer nachgelaufen ist. So gehts gerade Gloggnitz. Mit Trainer Thomas Leonhardsberger kehrte im Sommer ein frischer Wind im Alpenstadion ein – und mit einer optimal-verlaufenen Transferperiode lacht Gloggnitz nach sechs Runden von der Tabellenspitze. Dass das ausgerechnet mit einem Derbysieg gegen Breitenau gelang, versüßt die ganze Sache.

Dieser Sieg ist mehr als nur ein Erfolg gegen den Lieblings-Rivalen aus dem selben Bezirk – dieser Sieg ist ein Ausrufezeichen der Gloggnitzer im Titelkampf. Denn mit Breitenau haben David Hofer und Co. nicht einen Jausengegner geschlagen, sondern eines der absoluten Top-Teams der Liga. Gloggnitz klopft an die Tore der 2. Landesliga Ost. Noch ganz leise und ganz zaghaft, aber nicht unüberhörbar…

In dieser Liga ist die Spitze so breit wie selten zuvor – das Zauberwort heißt Konstanz: Und das darf der routinierten Mannschaft aus Gloggnitz durchaus als Stärke angerechnet werden. Dieses Plus an Erfahrung kann den Ausschlag im Titelkampf gegen Ebreichsdorf II machen.