Eigentlich ist die Herbstsaison schon im Kasten – dennoch gab‘s in der Vorwoche noch einmal Bewegung in der Tabelle. Und zwar bei der U23 in der 2. Klasse Wechsel. Zöbern muss seine Winterkrone wieder absetzen und sie Neunkirchen aushändigen. Der Grund: Ein nicht stattgefundenes Spiel, das Zöbern gutgeschrieben wurde, am grünen Tisch dann aber wieder weggenommen wurde.

Für beide Vereine ist diese Angelegenheit sicher kein Ruhmesblatt. Die Einsicht kam mit der Selbstanzeige sehr spät. Deswegen ließ auch der Verband bei der Strafe Milde walten. Klar, so eine „geschriebene Partie“ ist jetzt kein Unikat, kommt in den unteren Ligen vor allem bei Nachtragsspielen öfter vor – vor allem wenn es zwischen den Gegnern ein starkes Leistungsgefälle gibt, einigen sich beide Parteien auf einen knappen Sieg für den haushohen Favoriten. Aber nur, weil so etwas immer wieder vorkommt, macht es dieses Vorgehen noch lange nicht richtig. Titelkandidat Zöbern hätte wissen müssen, dass sie erwischt werden – zu viele Mannschaften rittern dieses Jahr in der Reserve-Tabelle um Platz eins, da wird die Konkurrenz sicher Wind davon bekommen und „petzen“ gehen.

Weiters ist es auch unsportlich – vor allem für den Personenkreis, die auch den U23-Bewerb und ein Reserve-Spiel ernst nehmen.