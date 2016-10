Turbulente Wochen beim SC Neunkirchen. Nachdem sich der Traditionsklub vor zwei Wochen von Damentrainerin Sabine Koglbauer getrennt hat, verließen vergangene Woche mit Obmann-Stellvertreter Günter Pallauf und dem Trainerteam Ayhan Atabinen und Franz Hillebrand drei weitere Personen den Verein, die den sportlichen Weg der letzten Zeit maßgeblich mitgestaltet haben. Fehlendes Vertrauen und Unterstützung sollen der ausschlaggebende Punkt gewesen sein. Ein unumgänglicher Faktor, wenn man erfolgreich arbeiten will. Nur wenn alle an einem Strang ziehen und in die gleiche Richtung gehen, kann man als Verein seine Ziele erreichen, ist das nicht der Fall, ist es unausweichlich, dass persönlich Konsequenzen gezogen werden müssen.

Für den SC Neunkirchen bleibt zu hoffen, dass dieses reinigende Gewitter nun wieder alle in eine Richtung marschieren lassen, denn sportlich ist in dieser Saison noch alles möglich. Wenn man die ausstehenden drei Spiele gewinnt, ist man im Soll, hat im Frühjahr alles in der eigenen Hand. Es ist nun die Aufgabe vom neuen Spielertrainer Jürgen Röcher, Spieler und Vorstand hinter sich zu vereinen und den Fokus auf den sportlichen Erfolg zu legen, dann ist für den SC Neunkirchen auch der große Traum vom Aufstieg greifbar.