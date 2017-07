Beachvolleyball – Sonne, Sommer, Strand, Sand, Schottwien. Moment, was?! Ja, Sie haben richtig gelesen. Die Alliteration stimmt schon so. Zumindest für den Bezirk Neunkirchen und in der geneigten Szene auch darüber hinaus. Und das ist der Verdienst von Manuel Weinhold. Einem „Verrückten“ – im positivsten aller Sinne. Er hat den Verein federführend mit seinem Team aufgebaut, die Marke „BVC Schottwien“ unter den Volleyballern aller Leistungsstufen im Süden Niederösterreichs etabliert.

Und, was die wahre Kunst für einen Funktionär ist: Er hat es geschafft, Leute zum (Beach-) Volleyball zu holen, und wenn es nur als Zuschauer oder Partygast war, die mit dieser Sportart eigentlich überhaupt nichts am Hut hatten. Der Rückzug in die zweite Reihe hinterlässt ein Loch – ein Loch, das es auf alle Fälle zu stopfen gilt. Denn viele Vereine blicken mit einer gesunden Portion Eifersucht auf diesen ambitionierten Jung-Obmann.

Logisch, die Familie geht vor – als frischgebackener Jung-Papa haben andere Dinge Priorität als Vereinsleben, Veranstaltungen und Volleyball. Das ist völlig verständlich. Der Neunkirchner Sportszene wäre es zu wünschen, dass Weinhold eines Tages wieder die Zeit für diesen Job findet und aber auch andere Funktionäre seinem innovativen Vorbild folgen.