Es gibt nur wenige Transfers im Fußball, die nicht irgendwo absehbar sind – sehr oft sickert im Vorfeld so viel durch, dass sich das interessierte Kicker-Volk schon an den Gedanken gewöhnen kann. Nicht so bei Richard Windbichler. Der Petersbaumgartner und das Aushängeschild des USV Scheiblingkirchen schlechthin warf in der Vorwoche wohl fast alle aus den Socken, als sein Südkorea-Wechsel publik wurde.

Und der Verteidiger musste dafür viel Kritik einstecken. Warum zu einem Verein wechseln, den selbst eingefleischte Fußballfans noch nie gehört haben. In ein anderes Land, in eine andere Zeitzone, in eine andere Welt. Auf und davon.

Fakt ist: Bei der Wiener Austria steckte Windbichler trotz regelmäßigen Einsätzen irgendwo in einer Sackgasse fest. Und jetzt ergibt sich diese exotische Möglichkeit – also, warum nicht? Richard Windbichler ist in seinen Zwanzigern, da darf man ruhig ein berufliches Abenteuer eingehen. Wann, wenn nicht jetzt? Wenn einmal eine eigene Familie da ist, ist das dann nicht mehr ganz so einfach. Klar, Windbichler wechselt nicht nur wegen der hervorragenden asiatischen Küche ans andere Ende der Welt – aber die Erfahrung, die er dort macht, wird unbezahlbar sein.