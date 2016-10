Letzter in der letzten Klasse – ein Stigma, mit dem man als Fußballer nur ganz schwer leben kann. Verständlicherweise. St. Egyden war in der Vorwoche ganz unten angekommen. Schon wieder in dieser Saison. Wenige Tage nach der Bauchlandung zog der Vorstand die Reißleine und trennte sich von Trainer Mario Graf. So weit, so normal.

Was bleibt von seinem Engagment? Das beklemmende Gefühl, dass es sich hier um ein großes Missverständnis handelte. Mario Graf in St. Egyden – das erntete schon bei der Bestellung im Frühjahr verdutzte Blicke in der Szene. Bis auf ein Intermezzo in Weikersdorf gab Graf in seiner Ortmanner Heimat den Takt an. Erst in der Landesliga, später dann in der Gebietsliga. Dort herrschen eben andere Vorzeichen als in der 2. Klasse. Ein Trainer, der gute Arbeit in der Gebietsliga leistet, hat nicht automatisch zwei Etagen tiefer den Erfolg gepachtet.

Die Qualität der St. Egydener Mannschaft und die Qualität von Graf als Trainer wären eigentlich ein gutes Rezept für eine Platzierung im oberen Tabellendrittel. Der letzte Platz, quasi ein Missverständnis. St. Egyden hat am Wochenende mit drei Punkten die rote Laterne abgegeben. Über die bevorstehende Winterpause ist jetzt genug Zeit, sich einen Trainer zu suchen, der vielleicht besser passt.