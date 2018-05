Rein rechnerisch kann der SC Hirschwang noch Meister werden – fünf Runden vor Schluss trennen die Mannschaft von Johann Hafenscherr „nur“ neun Punkte von Tabellenführer Bad Fischau, plus das direkte Duell wäre auch noch ausständig. Allerdings planen die Verantwortlichen an der Rax schon für ein weiteres Jahr in der 1. Klasse, der Titelkampf ist in Hirschwang – für diese Saison – kein Thema mehr…

In der kommenden Saison ist hingegen der Aufstieg Pflicht. Mit Tormann-Heimkehrer Sebastian Stummer und Abwehrchef Christian Banovits hat der Verein zwei Top-Transfers an Land gezogen – und ein deutliches Signal an die Konkurrenz gesendet: Der Weg in die Gebietsliga führt nächste Saison nur über Hirschwang. Am Fuße der Rax werden kommende Saison zahlreiche – gegnerische – Titelträume zerschellen.

Alles andere als der Meistertitel wäre in der kommenden Saison eine herbe Enttäuschung – denn die Mannschaft, die Hans Hafenscherr hier „kommandieren“ darf, hat schon jetzt gutes Gebietsliga-Niveau. Mit Banovits und Stummer, plus vielleicht noch einer weiteren Sommer-Verstärkung, wird Hirschwang 2019 genau dort auch hinkommen.