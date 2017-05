Ende des Vorjahres hatten die finanziellen Turbulenzen um das Traditionskurhotel Stühlinger begonnen, die NÖN berichtete: Doch der geplante Sanierungsplan ist gescheitert, aus der Insolvenz seit Donnerstag ein Konkurs geworden.

„So wie es im Moment aussieht, werden wir das Haus mit 15. Mai leider schließen müssen“, hat auch Masseverwalterin Claudia Weinwurm nicht mehr all zu viel Hoffnung auf ein Happy End für das Haus und seine 17 Mitarbeiter.

Verhandlungen scheiterten

Rund eine Million Euro sollen mittlerweile die Verbindlichkeiten betragen. Letztlich waren es gescheiterte Verhandlungen zwischen den Banken und den Eigentümern, die zu dem Szenario führten.

Doch das ist nicht das einzige finanzielle Problem am Zauberberg: Denn zudem befindet sich auch die Betreibergesellschaft „Ambikum GmbH“ des Bergrestaurants Liechtensteinhaus in Insolvenz, die Prüfungstagsatzung ist für 1. Juni vorgesehen.

Was Eigentümervertreter Viktor Babushchak, Semmerings Bürgermeister Horst Schröttner sowie Andreas Stühlinger zur aktuellen Situation sagen und wie es am Semmering weitergehen soll, lesen Sie ab Dienstag in der Printausgabe der NÖN Neunkirchen.