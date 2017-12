Das wird knapp und spannend wie bei einem Weltcuprennen: Die Entscheidung, ob die Bergbahnen am Semmering das Kooperationsangebot des Landes annehmen und damit in die Saison starten können, dürfte in einem Fotofinish fallen, denn zu Redaktionsschluss war die nahe Zukunft des Skigebiets noch immer offen.

Markus Redl, Geschäftsführer der NÖ Bergbahnengesellschaft bangt um die Saison am Semmering. | NÖ-BGG

In der Vorwoche überschlugen sich die Ereignisse. Nachdem der Panhans-Gruppe für den Betrieb die notwendige Betriebsleitung nach wie vor fehlte, die NÖN berichtete, gab es am Donnerstagnachmittag plötzlich ein Kooperationsangebot des Landes. „Der Ball liegt jetzt bei der Panhans-Gruppe“, so Markus Redl, Geschäftsführer der Niederösterreichischen Bergbahnengesellschaft.

„Die Panhans-Gruppe hat bereits selbst bestimmte Probleme zugegeben!“ Markus Redl, Geschäftsführer NÖ Bergbahnengesellschaft.

2016 war es der 8. Dezember, als die Lichter entlang der Weltcuppiste in die Wintersaison leuchteten. Rund ein Jahr später weiß niemand so recht, ob die Lichter in dieser Saison überhaupt noch leuchten werden. Vieles scheint am Zauberberg nicht gerade nach Plan zu verlaufen. Hauptproblem: die Zahl der Mitarbeiter. Betriebsleiter werden momentan dringen gesucht, denn ohne sie gibt es auch keinen Betrieb (die NÖN berichtete). „Wir suchen noch immer. Es gibt zwar schon Kandidaten, aber da weiß ich noch nicht, wie die Vorstellungsgespräche verlaufen werden“, so Panhans-Gruppe Chef Viktor Babushchak zur NÖN am Telefon.

Viktor Babushchak war für die NÖN nicht erreichbar. | NOEN, Archiv

Angst um die kommende Skisaison hat nun auch das Land Niederösterreich bekommen und hat der Panhans-Gruppe deshalb ein Angebot gemacht. „Wir haben angeboten, die Bergbahnen längerfristig zu pachten“, so Redl. Welcher Zeitraum mit längerfristig gemeint ist, wollte er aber nicht verraten. Gespräche zwischen dem Land Niederösterreich und den Ukrainern hätte es schon seit längerer Zeit gegeben. „Die Panhans-Gruppe hat bereits selbst bestimmte Probleme zugegeben “, erinnert sich der Geschäftsführer der Niederösterreichischen Bergbahnengesellschaft zurück. Dennoch scheint ein „Ja“ zum angebotenen Vertrag noch weit entfernt zu sein.

Panhans-Gruppe Chef Babushchak meint dazu: „Wir werden das alles prüfen lassen!“ Wann und ob eine Entscheidung fallen wird, wollte er nicht beantworten. Momentan scheint aber nicht nur das Personal, sondern auch das Kassensystem Probleme zu machen. Dieses soll so alt sein, dass es nicht mehr den Vorschriften entspreche und somit eine Inbetriebnahme illegal wäre. Babushchak verweist diese Gerüchte aber ins Reich der Phantasie.