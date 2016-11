Sie ist in den Niederlanden geboren und in Brasilien aufgewachsen. Heute lebt Okky Offerhaus in Küb. Was sie in ihrer Zeit mit dem berühmten Fotografen Elliott Erwitt erlebte und welche Persönlichkeiten sie im Laufe der Zeit getroffen hat, erzählt Offerhaus den NÖN Neunkirchen.

Erinnerungen an die Kriegszeit

1934 wurde die heutige Küberin in den Niederlanden geboren. „Die Kriegszeit habe ich zusammen mit meiner Schwester in Deutschland und Österreich verbracht. Unsere Eltern haben wir nicht gesehen“, erinnert sich Offerhaus zurück. Nach dieser schweren Zeit hat sich ihre Familie auf den Weg nach Brasilien gemacht.

„Meine Mutter hatte dort Cousinen“, so die heute 82-Jährige. Zusammen mit ihren Eltern lebte die Künstlerin im Urwald und ritt jeden Tag mit dem Pferd in die Schule. Offerhaus jobte später als Model und auch Fotografin. Doch die prägendste Zeit für sie waren die Jahre 1960 bis 1965.

"Reisten durch die ganze Welt"

„Ich kam mit dem Magnum-Fotografen Elliott Erwitt zusammen und wir reisten durch die ganze Welt“, erzählt Offerhaus. Mit ihm hat sie einiges erlebt. Unter anderem einen Besuch im Weißen Haus. „Elliott bekam damals den Auftrag, Präsident John F. Kennedy zu fotografieren“, erinnert sich die damalige Assistentin zurück. Doch Kennedy soll sich auf den Bildern nicht gefassen gegeben haben und darum wurde Okky Offerhaus ins Oval Office gerufen. „Ich war völlig baff. Das war so ein charismatischer Mann!“, zeigt sich Offerhaus noch heute begeistert.

Damals wollte Kennedy sie sogar auf eine Auslandsreise nach Brasilien mitnehmen. „Doch ich habe abgelehnt. Tragischweise wäre es sowieso nicht dazu gekommen, weil er vorher erschossen wurde“, so Offerhaus weiter. Nach fünf Jahren Zusammenarbeit mit Elliott Erwitt hat die 82-Jährige einen Schlussstrich gezogen. „Mir ist das dann einfach zu viel gewesen. Wir waren ständig unterwegs. Elliott erholte sich in den kurzen Pausen, aber das konnte ich eben nicht“, begründet Offerhaus die Kündigung der Zusammenarbeit.

Danach reiste sie quer durch Europa, bis es die Künstlerin wieder zurück in die Heimat trieb. „Meine Familie gibt es hier schon seit über 100 Jahren“, freut sich Offerhaus, die nun in Küb ein neues Heim für sich gefunden hat.

Übrigens – die Abenteuer mit Elliott Erwitt hat Offerhaus in einem Buch namens „EE & OO“ niedergeschrieben.