„Bei perfektem Wetter und überaus guten Schneeverhältnissen war der Schikurs in der Region Hochkönig für die Schülerinnen und Schüler eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag, bei dem die sportliche Betätigung und der Teamgeist im Mittelpunkt standen“, betonte Fachlehrerin Ing. Elfriede Stückler, Leiterin des Schikurses.

„Die Anfänger machten große Fortschritte und sind nun mit relativ sicherer Schitechnik auf den Pisten unterwegs. Leider brach sich Schülerin Melanie gleich am ersten Tag nach einem Sturz die Hand. Dank der raschen Hilfe durch die Bergrettung und einem kurzen Krankenhausaufenthalt in Zell am See ist das Mädchen nun wieder wohlauf“, so Stückler.

Ziel der Sportwoche war die Verbesserung der Fahrtechnik mit Schi und Snowboard. Besonderer Wert wurde auf das Erkennen der Gefahren in der winterlichen Bergwelt und die Einhaltung der Pistenregeln gelegt. Als Abendprogramm gab es dann kurzweilige Vorträge, interessante Videoanalysen des Fahrverhaltens und unterhaltsame Gesellschaftsspiele. Als Schi- und Snowboardlehrer waren Eva-Maria Sobel, BEd, Dipl.-Päd. Karoline Kolb, Jakob Füssl, BEd, sowie Dipl.-HLFL-Ing. Karl Stückler und Robert Spitzer bei der Wintersportwoche mit dabei. Besonderer Dank geht an den Absolventenverband der Schule, der wieder die Buskosten übernahm.