Das beliebte Mariandlschießen der Lions in Neunkirchen ging zu Ende.

Zahlreiche Gruppierungen duellierten sich am Hauptplatz der Bezirkshauptstadt wieder. Welche Gruppe am Ende die Nase vorne hatte und die besten Bilder des Mariandlschießens findet ihr in der nächsten Ausgabe der Neunkirchner NÖN.