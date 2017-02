Am Weg nach Aleppo durch Neunkirchen .

Auf die Kriegsgräuel im syrischen Aleppo aufmerksam zu machen, das ist das Ziel einer engagierten Gruppe, die von Deutschland aus ihren Fußmarsch in die syrische Metropole gestartet hat. Am Sonntag machte das Team auf Einladung der Stadt in Neunkirchen Halt. Punkt 15.30 Uhr trafen die etwa 40 Teilnehmer beim Sporthaus ein.