Es war im Mai letzten Jahres, als sich eine Zöbernerin ein ganz besonderes Krönchen sichern konnte:

Die damals 19-jährige Daniela Beiglböck erreichte bei der Wahl zur neuen Milchkönigin den zweiten Platz – und ist so bis zum Jahr 2018 „Milchprinzessin“. Seitdem sind einige Monate vergangen – und Beiglböck musste in ihrer Funktion bereits einige Auftritte meistern.

"Es hat sich viel verändert"

Grund genug für die NÖN, da einmal nachzufragen. „Seit ich das Amt übernommen habe, hat sich definitiv einiges verändert“, meint Beiglböck auf die Frage, wie sich ihr Leben seit der Wahl zur Milchprinzessin denn so gestaltet.

„Schon alleine die Organisation der Wochenenden – ich muss jetzt alles viel genauer planen wenn ich weiß, dass ich am Wochenende einen Auftritt habe!“ Dazu komme die Tatsache, dass sie – ob beim Einkaufen oder auf einer Veranstaltung – stets mit „Milchprinzessin“ angesprochen werde.

Wie viel Zeit die sympathische Zöbernerin in ihre Funktion investiert, lässt sich nicht so leicht beantworten: „Ich hatte seit meinem Amtsbeginn rund 20 Auftritte und pro Auftritt muss man schon einige Stunden rechnen. Und natürlich darf man die Vorarbeit nicht vergessen“, so Beiglböck, die außerdem anmerkt, dass auch die Fahrzeit in verschiedenste Orte noch dazukommt:

Mit Bundesminister Rupprechter nach Berlin

„Vor allem den letzten Auftritt werde ich so schnell nicht vergessen. Denn die Milchkönigin Elisabeth Haimberger und ich durften mit Bundesminister Andrä Rupprechter mit nach Berlin fliegen und die Grüne Woche sowie viele andere Veranstaltungen besuchen. Und dort trifft man wirklich alles, was Rang und Namen in der landwirtschaftlichen Branche, hat“, freut sie sich über die vielen gewonnenen Eindrücke.

Was ihr am allermeisten Spaß in ihrem Amt macht? „Wenn ich mit Konsumenten ins Gespräch komme“, meint sie.