Die Aspanger Apotheke ist aus dem Ortsbild kaum wegzudenken. Mit 1. Jänner 2017 bekommt die „Apo“ mit Doris Richter eine neue Chefin, der langjährige Betreiber Wilhelm Mair übergibt mit seiner Frau Eva-Maria mit Jahreswechsel die Geschäfte – aus Altersgründen, wie er im Gespräch mit der NÖN erklärt.

Seit dem Jahr 1834 gibt es in der Marktgemeinde eine Apotheke, wobei der Standort einige Male wechselte. „1951 übernahm mein Vater die Apotheke in Pacht, 1966 ging sie in seinen Besitz über“, erklärt Wilhelm Mair. 1976 trat er selbst ins Geschäft ein, war bis 1982 als Angestellter tätig. Seit dem 1. Jänner 1983 führt er die Apotheke gemeinsam mit seiner Gattin Eva-Maria.

Nachfolge geklärt: Doris Richter übernimmt 2017

„Wir haben uns aus Altersgründen entschlossen, die Apotheke in kompetente, jüngere Hände zu legen“, erklärt Mair die Beweggründe für den Rückzug. Doris Richter, die Nachfolgerin, stammt aus Theresienfeld. „Frau Richter hat viel Erfahrung und wird diese hier bestimmt einbringen können“, ist Mair überzeugt. Der Mitarbeiterstand bleibt, alle Beschäftigten werden laut Mair übernommen.

„Ich habe stets mein Bestes gegeben, gemeinsam mit meiner Frau die Landapotheke zu einem blühenden Unternehmen auszubauen“, meint Mair im Rückblick. Allen Kunden möchte er ein Danke für ihre Treue aussprechen: „Ich hoffe, dass alle unserer Nachfolgerin das Vertrauen ebenso schenken werden!“