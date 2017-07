Punktlandung! Exakt zu Ferienbeginn wartet der Schaukelweg in Mönichkirchen mit vier neuen Stationen auf seine Besucher.

Durch laufende Investitionen in das Sommerangebot sowie durch die Auszeichnung als „Beste Österreichische Sommer-Bergbahn“ konnte man die Ersteintritte seit 2013 nachhaltig steigern, heißt es in einer Aussendung seitens der Wirtschaftsagentur eco plus.

„Im Vergleich zu den drei Vorjahren wurde 2016 eine Steigerung von fast 13 Prozent erzielt. Auch heuer konnten seit dem Start Ende April bis Mitte Juni bereits rund 8.400 Gäste begrüßt werden. Für die kommenden Wochen ist die Prognose besonders aussichtsreich und der erweiterte Schaukelweg wird zusätzlich Gäste anziehen“, ist sich ÖVP-Landesrätin Petra Bohuslav sicher.

Einbindung von Ort und Betrieben wichtig

Wichtig sei es auch, den Ort und die umliegenden Betriebe in die Erlebnisalm einzubinden, wie Bohuslav ergänzt.

Markus Redl, Geschäftsführer der Niederösterreichischen Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft meint: „Die generelle Entwicklung im touristischen Bergerlebnis geht in die Richtung, dass Infra- und Suprastrukturen möglichst ganzjährig genutzt werden. Klassische Skigebiete werden zu inszenierten Erlebnisräumen im vier-saisonalen Betrieb.“ Mit der Erlebnisalm und der Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee sei die Marktgemeinde Mönichkirchen auf dem besten Weg dazu, zu einem Best-Practice-Beispiel zu werden, wie Markus Redl weiter ergänzt.