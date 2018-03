Opferstockdiebstahl in Kirche: Hinweise erbeten.

Ein bisher unbekannter Täter betrat laut einer Aussendung der Polizei vom Donnerstag "am 8. Februar 2018 gegen 11.00 Uhr die Kirche in Mönichkirchen und stahl unter Zuhilfenahme eines Gegenstandes aus insgesamt 4 Opferstöcken Bargeld in der Höhe eines zweistelligen Eurobetrages."

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Aspang unter der Telefonnummer 059133-3351 erbeten.