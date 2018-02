Viele Gäste bei der Mosttaufe in Mollram, zu der die Obst-Most-Gemeinschaft Bucklige Welt in die Edelmostschenke der Familie Simon am Donnerstagabend einlud.

Gekommen waren neben Weinhauer Franz Hirtzberger auch NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sowie der ehemalige Verteidigungsminister und jetzige SPÖ-Landesrat im Burgenland, Hans Peter Doskozil. Alle drei fungierten als Mostpaten. Im Rahmen der Veranstaltung wurde außerdem die neue Mostprinzessin gekürt: Katharina Tolstiuk folgt damit auf Carina Lechner, die seit 2013 Prinzessin war.

Unter den Gästen gesehen wurden auch Bezirkshauptmann Alexandra Grabner-Fritz, die Landtagsabgeordneten Rupert Dworak und Hermann Hauer, die Bürgermeister Herbert Osterbauer (Neunkirchen), Willi Terler (St. Egyden am Steinfeld), die Vizebürgermeister Elfi Gruber (St. Egyden am Steinfeld), Martin Scherz (Wartmannstetten), die Neunkirchner Stadträte Günther Kautz, Peter Teix, Barbara Kunesch, Manfred Baba und viele andere mehr.

