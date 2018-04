Am 11. Oktober 2017 wurde Frieda L. in ihrer Wohnung in Neunkirchen tot aufgefunden – ihr Körper wies zahlreiche Stichverletzungen auf. Die Kriminalisten nahmen die Ermittlungen auf – und konnten sich in der Vorwoche mit einer Erfolgsmeldung an die Öffentlichkeit wenden: Ein 59-jähriger Mann aus Peisching steht unter dringendem Tatverdacht. Die Beweislage gegen ihn soll erdrückend sein.

Der Neunkirchner NÖN gelang es, mit der ehemaligen Lebensgefährtin des Mannes zu sprechen. Sie hatte zu dem Peischinger eine On/Off-Beziehung, war zuletzt aber nicht mehr mit ihm zusammen.

Und: Sie lebte mit dem Mordopfer Tür an Tür. Im Gespräch meint sie, sie könne nicht glauben, dass er die Tat verübt hat. Und: Frieda L., das Mordopfer, und der 59-jährige Tatverdächtige hätten sich gekannt, sogar gut verstanden. „Sie war die Einzige, die auch mit ihm gesprochen hat.“

