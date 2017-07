Nachdem es erst am Mittwoch zu einem Motorradunfall nach einer Kollision mit einem Reh auf der L141 bei Natschbach gekommen war (wir berichteten, siehe unten), ereignete sich am Freitag-Vormittag neuerlich ein Wildunfall auf der Triftstraße zwischen Schwarzau am Steinfeld und St. Egyden.

Ein Motorradlenker kam nach einer Kollision mit einem Reh zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst des Roten Kreuz Neunkirchen musste der Lenker vom Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.

Das Motorrad wurde von der FF Schwarzau am Steinfeld geborgen und abtransportiert.