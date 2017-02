Drei Feuerwehren rückten im Bezirk Neunkirchen am Dienstag frühmorgens zu einem Fahrzeugbrand aus - die Lenkerin des Autos lag bewusstlos in einem 200 Meter entfernten Bachbett.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Nasswald, Schwarzau im Gebirge und Rohr/Gebirge an der Einsatzstelle auf der L134 stand der Pkw bereits in Vollbrand. Personen konnten allerdings keine angetroffen werden. Die Feuerwehren begannen mit der Brandbekämpfung des in Flammen stehenden Fahrzeuges.

Während der Löscharbeiten wurden die Helfer auf Fußspuren im Schnee, welche vom Brandort auf einen Forstweg führten, aufmerksam und gingen diesen nach. Rund 200 Meter weiter konnte die Lenkerin des Fahrzeugs in einem Bachbett aufgefunden werden. Die Frau war bewusstlos und bereits stark unterkühlt.

Die Frau wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte in einem beheizten Feuerwehrauto in die stabile Seitenlage gebracht. Der Notarzt des Christophorus 3 übernahm danach die Versorgung und brachte die Frau ins Landesklinikum Wiener Neustadt. Die Hintergründe für Vorfall sind vorerst noch unklar und werden von der Polizei ermittelt.