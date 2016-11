Im kleinen Ort sorgt derzeit ein Streit um eine Grundstücksübertragung an einen Anrainer für ungute Stimmung. Die Gemeinde hat eine Gasse (vormals Birkengasse – eine kleine Verbindungsstraße) einem Natschbacher Anrainer geschenkt, dieser hat sie mit Ketten abgesperrt.

Karl Lechner, ein Nachbar des Beschenkten, besitzt dort jedoch ein Grundstück, das er als Holzplatz nutzt. „Ich kann jetzt nicht mehr dorthin gelangen, habe es aber erst jetzt registriert, als mich plötzlich eine Absperrkette an der Zufahrt hinderte. Nur noch mit der Scheibtruhe ist mir von meinem Grundstück aus der Zugang möglich“, so der verdutzte Natschbacher.

Wie Lechner mitteilt, hatte die Gemeinde ihm einst in Aussicht gestellt, das Grundstück dieser in Auflassung befindlichen Gasse kaufen zu können. „Und das wollte ich auch, denn so könnte ich ganz einfach zu meinem Holzplatz fahren.“

Grundstück abtreten um Gasse einzurichten

ÖVP-Bürgermeister Günther Stellwag ist diesbezüglich anderer Meinung: „Herr Lechner kann mit mir offenbar nicht, jedenfalls spricht er nicht mit mir. Aber es stimmt, die Gasse wurde jetzt als Verbindung nicht mehr benötigt, wir haben daher tatsächlich in Erwägung gezogen, das Grundstück zu verkaufen“, so der Ortschef.

Wie er weiterführt, mussten Lechners Nachbarn das Grundstück vor Jahren an die Gemeinde abtreten, um die Gasse einzurichten. „Es ist nur recht und billig, dass wir es jetzt den damaligen Eigentümern, gegen Erlag der notwendigen Gebühren, zurückerstatten und nicht verkaufen. Ich möchte auch klarstellen, dass Familie Lechner sowohl vom eigenen Grundstück aus als auch von der Seite Zugänge zum sogenannten Holzplatz hat.“ Außerdem sei die ehemalige Birkengasse nur eine morastige „Drecklacke“, wie Stellwag meint, und Karl Lechners Zugang zum Holzplatz wäre auch von dort aus nur etwa einen Meter breit – also keinesfalls für die Zufahrt mit Kraftfahrzeugen geeignet.