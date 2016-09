Weltenbummler, Spaßkanone und guter Kamerad – vor ein paar Jahren war die Welt von Gerhard „Schreiferl“ Schreiböck noch in Ordnung. Doch heute sieht alles ganz anders aus: Nach einer Impfreaktion leidet das langjährige Neunkirchner Szeneoriginal an einer heimtückischen Nervenerkrankung, die ihn mittlerweile an das Bett gefesselt hat.

Um ihn und seiner Lebensgefährtin Gerti Liehsbauer den Alltag ein wenig erleichtern zu können, haben seine Freunde um Gerhard und Horst Membier, Rudi Zytek oder Gerhard Brenner eine beispielhafte Benefizaktion für den 60-Jährigen ins Leben gerufen.

Hebelift dringend benötigt

„Gemeinsam haben wir die halbe Welt bereist, von Mexico bis Laos waren wir unterwegs. Umso tragischer ist es jetzt, Schreiferl in diesem Zustand zu sehen“, erzählt sein Freund und Initiator der Aktion Gerhard Membier. „Denn er ist geistig voll da, bekommt alles mit, aber kann sich nicht mehr bewegen.“ Für die Angehörigen und ihn selbst sei dies eine große Belastung, da auch die Wohnung im 4. Stock liegt und sich etwa ein Arztbesuch jedes Mal zu einer Tortur gestaltet.

„Schreiferl“ benötigt dringend einen Hebelift und für diesen wollen wir das Geld sammeln“, gibt Membier ein klares Ziel aus. Gesammelt wird am Freitag, 30. September, ab 16 Uhr bei einem großen Fest mit Mariandlschießen und Rahmenprogramm auf der Anlage der Siedlerbuam in der Waldrangasse.