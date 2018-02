Die neue Mostprinzessin, Katharina Tolstiuk (16) aus Natschbach im Interview über ihre neue Aufgabe, die NÖN berichtete.

NÖN: Wie kam es dazu, dass Du nun neue Mostprinzessin bist?

Katharina Tolstiuk: Ich wurde vom Vorstand der Obst-Most-Gemeinschaft als neue Mostprinzessin vorgeschlagen. Ich kannte dieses Amt, um ehrlich zu sein, erst seit einem Jahr. Nachdem ich gefragt wurde, ob ich dieses Amt übernehmen würde, habe ich mich sehr gefreut, da ich es als eine große Ehre ansehe, die Obst-Most-Gemeinschaft bei diversen Anlässen vertreten zu dürfen.

Welche Aufgaben hast Du als Prinzessin?

Katharina: Meine Aufgabe besteht darin, die Produkte der Mitgliedsbetriebe, vor allem den Most und Säfte, zu bewerben.

Hattest Du immer schon Interesse an der Mostproduktion?

Katharina: Ich habe schon früh damit angefangen, auf unserem Bauernhof zu helfen. So habe ich schon von Klein auf oft dabei geholfen, die Äpfel zusammenzuklauben, sie zu pressen und anschließend Apfelsaft daraus zu gewinnen.

Deine Eltern betreiben in Natschbach einen Heurigen. Hilfst Du da auch manchmal mit?

Katharina: Ich helfe so gut wie jeden Tag beim Heurigen. Zwischen den Heurigenterminen designe ich die Etiketten für unsere Produkte und arbeite an der Neugestaltung unserer Mostheurigen-Homepage.

Wie lange wirst Du als Prinzessin tätig sein?

Katharina: Ich werde so lange das Amt der Prinzessin ausführen, solange es mir gelingt, die Produkte und die Gemeinschaft selbst gut präsentieren zu können.