Achtung, alle Verkehrsteilnehmer sollten sich schon jetzt den Samstag, 8. Oktober, rot in ihrem Kalender eintragen: Denn an diesem Tag wird ab 4 Uhr Früh in der Bezirkshauptstadt an der Verkehrsführung im Bereich der B 17 ordentlich gedreht. Es kommt zu einer kompletten Neugestaltung des zufahrenden und abfahrenden Verkehrs Richtung Innenstadt und Panoramapark.

Die Brennpunkte sind dabei die Ritterkreuzung und Urbanbrücke sowie Mautkreuzung und Eiserne Brücke.

„Ab Samstag wird die Urbanbrücke als zweispurige Einbahn Richtung Innenstadt geführt, ein Fahren aus der Stadt über die Urbangasse ist nicht mehr möglich. Dies passiert im Gegenzug über die Eiserne Brücke und Mautkreuzung, die als zweispurige Einbahn stadtauswärts geführt wird. Das heißt, ein Einbiegen von der B 17 Richtung Wiener Straße ist dort nicht mehr möglich“, fasst ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer die epochalsten Veränderungen im Neunkirchner Verkehrsgeschehen seit Jahrzehnten zusammen.