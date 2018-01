Zwar sind noch nicht alle Details fixiert, doch eines steht fest: In Neunkirchen entsteht neuer Wohnraum! Konkret in der Schillergasse, in unmittelbarer Nähe zur Handelsakademie und dem Gymnasium. Das berichtet Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) der NÖN: „Die Bauverhandlungen wurden abgeschlossen, diese Woche werden wir eine Besprechung machen, wie es weitergeht, auch bezüglich der Information an alle Anrainer!“

Realisiert wird das Projekt von der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Frieden, wie groß die Wohnungen sein werden, das ist noch nicht ganz klar. Osterbauer: „Die 120 Wohnungen werden optimal für Familien sein, denn es wird ja auch einen Kinderspielplatz dort geben!“

Wichtig ist dem Stadtchef laut eigenen Angaben, die Bevölkerung einzubinden: „Ich möchte nicht, dass da irgendetwas im Geheimen passiert. Wir wollen, ähnlich wie bei der Gartenstadt, die Leute über das Vorhaben aufklären!“

Abseits dieses Projekts würden heuer zahlreiche weitere Vorhaben auf der Agenda stehen, so der Stadtchef, darunter Straßenerneuerungen oder die Ansiedelung der Firma Dehner.