Eine 30-Jährige ist am Montag in ihrem Heimatbezirk Neunkirchen mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren.

Der Pkw blieb auf dem Dach liegen, die Lenkerin wurde eingeklemmt. Die Schwerverletzte wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, berichtete die NÖ Polizei am Dienstag.

Die Frau war kurz vor 17.00 Uhr in Neunkirchen auf einer Gemeindestraße Richtung Raglitz in Ternitz rechts von der Straße abgekommen, hatte einige kleine Bäume überfahren und war schließlich gegen einen Baum geprallt. In Folge wurde das Auto auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo es auf dem Dach zum Stillstand kam.