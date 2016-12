Heimelig, zum Wohlfühlen und mit großer Atmosphäre. Nach dem vollen Erfolg der beiden vergangenen Jahre wird heuer am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Dezember, wieder zum Advent im Stadtpark geladen. Sammler haben schon 2015 das tolle Souvenir vom Advent entdeckt: das Advent-Häferl, heuer in blau! Gegen einmalig 1,50 Euro bleibt es im Besitz des Besuchers. Als Anreiz für Sammler wechselt es jährlich die Farbe.

Kunst, Musik und kulinarische Schmankerl

Rotes Kreuz, die Feuerwehren Neunkirchen-Stadt und Neunkirchen-Peisching, die Pfadfinder Neunkirchen und der Lionsclub veranstalten dieses Event gemeinsam mit der Stadtgemeinde Neunkirchen. „Neben allerlei kulinarischen Schmankerln, die die Vereine kredenzen, wird es Kunsthandwerk und Handwerksvorführungen (Drechsler, Glasbläser u.ä.) geben. Im Bühnenbereich stehen an beiden Tagen Musikdarbietungen, Lesungen und Vorführungen am Programm“, erläutert Sprecherin Susanne Kohn.

Geisterwanderung mit Perchten

Einen wichtigen Teil stellt der Kinderbereich „Rudolphs Werkstatt“ dar: Am Samstag und Sonntag wird von 15 bis 18 Uhr ein rundes Programm angeboten. Am Samstag steht es unter dem Motto „Spiel und Spaß rund um Weihnachten“, am Sonntag lädt der KNAX-Club der Sparkasse unter dem Motto „Bastle deine Weihnachtsgeschenke“ ein. Außerdem locken:

Streichelzoo und das Christkind. Maskottchen Rudolph ist natürlich wieder dabei, marschiert durch den Park und verteilt dabei Süßigkeiten. Die Perchten kommen heuer Samstag (18 Uhr) und Sonntag (17 Uhr) und machen nach einer kurzen Präsentation im Bühnenbereich eine Geisterwanderung in den Park.

Öffnungszeiten: Samstag, 10. Dezember 14 bis 21 Uhr, Sonntag, 11. Dezember 14 bis 20 Uhr. Das detaillierte Programm gibt es auch im Internet unter www.neunkirchen.gv.at – Adventfolder sind im Rathaus und in Neunkirchner Betrieben erhältlich.

Während der Öffnungszeiten kann am Minoritenplatz geparkt werden.