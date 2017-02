Neunkirchen

Die in den letzten Wochen durchgeführten Ampelumstellungen an der B 17 im Stadtgebiet funktionieren durchaus: Allerdings hat sich der Kreuzungsbereich mit der Hammerstraße beim Friedhof den Zorn der Autofahrer und Anrainer zugezogen. Unnötige Wartephasen bei den Abbiegespuren zehren an den Nerven.

Verkehrsverhandlung vor Ort

Am Montag hat deswegen auf Initiative von SPÖ-Stadtrat Günther Kautz eine Verkehrsverhandlung mit Experten der Bezirkshauptmannschaft, Verkehrs- und Straßenbauabteilung sowie der Exekutive vor Ort stattgefunden.

Mit dem Ergebnis ist er nur teilweise zufrieden: „Immerhin konnten wir erreichen, dass die eigens für Abbiegen Richtung stadtauswärts installierte Ampel wieder wegkommen wird. Sofern die Beobachtungen des Verkehrsgeschehens die Annahme der Experten vor Ort bestätigen werden“, berichtet Kautz.

Mit dem Wunsch, gleiches Richtung stadteinwärts zu bekommen, ist man aber abgeblitzt. „Das wird es leider nicht spielen. Denn hier berufen sich die Experten auf den zweispurigen Gegenverkehrsbereich, der so etwas vom Gesetz her notwendig macht“, so Kautz.

Sensoren sollen Wartezeit verringern

Mit Sensoren sollen allerdings die Wartezeiten dem Verkehrsaufkommen angepasst und somit längere Wartezeiten vermieden werden.