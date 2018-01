Viele Jahre und Jahrzehnte hielt der Puchberger Franz Böck „seiner“ Volksbank die Treue, gehört ja fast schon zum Inventar des Geldhauses. Mit dieser Woche verlässt er allerdings seinen Arbeitgeber – und tritt den wohlverdienten Ruhestand an.

Schon in jungen Jahren war Böck klar, welche Richtung er beruflich einmal einschlagen wird, erklärt er im NÖN-Gespräch. Weil er als Schüler von der Volksbank stets ein Holzlineal, einen Bleistift und ein Löschblatt geschenkt bekam, wollte er bei der Volksbank beginnen, wie er schmunzelnd berichtet: „Das hat mir einfach gefallen!“ Nach dem Abschluss der Handelsschule bewarb sich der heute 60-Jährige bei der Volksbank – und wurde prompt eingestellt: „Ich habe alle Höhen und Tiefen in der Bank miterlebt – und sogar vier Fusionen überstanden“, muss Böck lachend feststellen.

privat

Von 1992 bis 2017 war der in Schönstadl (Gemeinde Altendorf) aufgewachsene Böck Geschäftsstellenleiter in Puchberg, ehe er im Vorjahr nach Neunkirchen zurückkehrte, „quasi zurück zu den Wurzeln“, wie Böck ergänzend meint.

Was ihm an seiner Tätigkeit stets Spaß gemacht hat, war der Kontakt mit Menschen: „Ich habe wahnsinnig gerne mit Leuten zu tun!“ Seinen langjährigen Kunden will er mit auf den Weg geben, sich nicht vor der Technik zu fürchten. Nachsatz: „Aber der Mensch steht nach wie vor im Mittelpunkt!“ Seine Pension will er nun unter anderem für seine Hobbys nutzen: „Ski fahren, Rad fahren, fischen, spazieren – und natürlich meinen Oldtimer pflegen...“