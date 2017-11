Jetzt wirft der Bau des Semmeringbasistunnels seine Schatten auch bis Neunkirchen: Am 22. November eröffnete die Firma Swietelsky ihre Werkshalle am Triftweg. Rund 4,5 Millionen Euro wurden in den Bau der Produktionshalle investiert.

50.000 Tübbinge werden produziert

„80 bis 90 Mitarbeiter werden hier in den nächsten Jahren rund 50.000 Tübbinge für den Bau des Semmeringbasistunnels produzieren“, freute sich ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer beim Lokalaugenschein. Tübbinge sind Bauteile für die Außenschale eines Tunnels. Rund 150.000 Kubikmeter Beton werden für diese Teile in den nächsten Jahren in Neunkirchen verarbeitet.

Auch für die Nutzung der Halle nach Abschluss des Bauvorhabens werden bereits Überlegungen angestellt. Positiv hervorgehoben wurde von der Firma die gute Zusammenarbeit mit Stadtgemeinde und Bezirkshauptmannschaft im Zuge der Errichtung.