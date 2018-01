Es ist ein epochales Projekt für die Neunkirchner Innenstadt, das Donnerstagmittag mit der Unterzeichnung der Kaufverträge unter Dach und Fach gebracht wurde: Die Wohnbaugenossenschaft Arthur Krupp hat das Areal mit den ausgelagerten Gemeindewohnungen in der Fabriksgasse gekauft und wird auf einer verbauten Fläche von 5.000 Quadratmetern Betreutes Wohnen errichten.

"Meilenstein für Stadt"

„Für die Stadt ist das ein Meilenstein“, freuten sich ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer und Krupp-Geschäftsführer Friedrich Klocker bei der Vertragsunterzeichnung. Über den Kaufpreis des rund 8.000 Quadratmeter großen Areals, auf dem derzeit noch knapp eine Handvoll Wohnungen bewohnt sind, wurde Stillschweigen vereinbart.

Noch im Frühjahr des kommenden Jahres soll ein Planungs- und Architektenauswahlverfahren starten. Startschuss für das große Bauprojekt soll im Frühjahr 2019 sein. Der Altbestand wird übrigens dabei komplett dem Erdboden gleichgemacht. „Ein Abbruch, der uns 300.000 Euro kosten und logistisch vor eine Herausforderung stellen wird“, so Klocker.

11 Millionen Euro fließen in Projekt

Insgesamt werden rund 11 Millionen Euro in das Projekt, das in zwei Bauphasen verläuft und künftig rund 80 Wohneinheiten bieten wird, fließen. Die geförderten Wohnungen sind zwischen 45 und 60 Quadratmeter groß und bieten sowohl Einzelpersonen als auch Ehepaaren Platz. Eine Tiefgarage soll den nötigen Parkkomfort bieten, auch die Außenanlagen werden mit Spazierwegen großzügig angelegt.

„Zudem wollen wir versuchen, eine Ordination in den Gebäudekomplex zu bekommen, weil das für ein Betreutes Wohnprojekt natürlich ideal ist“, verrät Klocker und hofft dabei auch auf die Unterstützung der Stadtgemeinde. Wie überhaupt das Projekt in enger Abstimmung mit der Gemeinde erfolgt. „Wir werden bei den Ausschreibungen natürlich auch die lokalen Unternehmer einladen und es wird generell viel in Absprache mit der Stadt passieren“, so Klocker und Stadtchef Osterbauer.

"Ähnliches Projekt in Ternitz"

Im Sommer 2021 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Dass der Bedarf dafür gegeben ist, davon sind beide Partner felsenfest überzeugt: „Wir haben ein ähnliches Projekt in Ternitz und da waren die geförderten Wohnungen im Nu vergriffen“, erklärt Klocker.

Was mit den Einnahmen aus dem Verkauf passiert, die an die ausgelagert Neunkirchner Gesellschaft gehen, ist noch unklar: „Wir werden dafür aber sicher Verwendung finden“, möchten sich Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Bürger und Geschäftsführer Hans Spiess noch nicht zu sehr in die Karten blicken lassen.