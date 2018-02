Freunde des Blues kommen ab 24. Februar wieder voll auf ihre Rechnung. Organisator Fritz Hrbek bringt wieder „alte“ und neue Bluesmusiker in das Schützenhaus Neunkirchen.

Den Anfang machen am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, „Siggi Fassl & The Time Travellers“. The Time Travellers ist die neue Band von Siggi Fassl, mit der er und seine Mitmusiker die Zuhörer auf eine Zeitreise in die 40er und 50er Jahre mit „Western Swing, Honky Tonk, Country und eine Prise Rock & Roll“ mitnimmt.

„Mit meiner neuen Leidenschaft, der Pedalsteel-Gitarre, betrete ich absolutes Neuland“ freut sich Siggi Fassl auf das Konzert.

Nächste Blues-Night am 17. März

Die nächste Blues-Night im Schützenhaus findet am Samstag, 17. März, 20 Uhr, mit „Herby & The Mudcats“ statt. „Herby & The Mudcats“ stehen für Musik, die mit dem Blues der 50er Jahre tief verbunden und verwurzelt ist, aber dennoch fest mit beiden Beinen in der Jetztzeit steht.

„Mit Herby & The Mudcats“ haben sich Musiker gefunden, von denen sich schon längst jeder für sich einen Namen als Musiker, Interpret und auch Songschreiber gemacht hat, sowohl in der heimischen Szene, als auch bei der Zusammenarbeit mit internationalen Größen wie u. a. Steve Guyger und Big Jay McNeely.

Die weiteren Konzerte - Raphael Wressnig & The Soul Gift Band „Heavy organ soul & funk“ (21. April).

Und zum Abschluss des zweitägigen Workshops spielt die bekannte „Mojo Blues Band“ im Gasthof Mohr in Zweiersdorf (26. Mai).