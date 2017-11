Dieser Tage bekamen die politischen Fraktion den druckfrischen Budgetvoranschlag von ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix zugestellt. Mit einem wenig erfreulichen Ergebnis: Der Abgang wird im kommenden Jahr rund 4,4 Millionen Euro betragen. Er ist damit um 772.000 Euro oder 21 Prozent höher als im Vorjahr.

„Es geht mir gar nicht gut dabei, weil ich mit der Erstellung absolut unzufrieden bin. Für Neunkirchen kann es so nicht weitergehen, da sind wir alle gefordert und müssen uns etwas einfallen lassen“, gibt er sich selbstkritisch. Bei der Suche nach den Gründen für Gesamtausgaben in der Höhe von 29,9 Millionen Euro im kommenden Jahr nennt Teix den Spitals-Betriebsmittelkredit, der 2018 erstmals in voller Höhe schlagend wird, und die Krazaf-Lücke: „Beides kommt ums auf knapp 1,8 Millionen, das ist rund eine Million mehr als im Vorjahr.“

