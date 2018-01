Nach 16 Jahre im Chefsessel geht in der Bezirksstelle der Neunkirchner Gebietskrankenkasse eine Ära zu Ende: Gerhard Klambauer tritt in den wohlverdienten Ruhestand, sein Nachfolger wird Mario Kirner. Er ist in Stadt und Bezirk ebenfalls kein Unbekannter.

Für den 41-jährigen Neunkirchner ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln, hat auch er sofort nach seiner schulischen Ausbildung, so wie Klambauer, in der Neunkirchner Bezirksstelle gestartet: „Das war 1996“, erinnert er sich. In Neunkirchen schaffte es der Familienvater bis zum Stellvertreter, seit 2016 leitete er die Bezirksstelle in Mödling. „Ich freue mich natürlich auf die neue Aufgabe sehr, die auch eine große Herausforderung ist!“