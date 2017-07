Dazu startet der ÖVP-Politiker gemeinsam mit dem geschäftsführenden ÖVP-Stadtparteiobmann, Wirtschaftsstadtrat Armin Zwazl eine besondere Aktion. „Kinder können die Walze nach ihren eigenen Ideen gestalten. Wir sammeln Entwürfe und aus den Einsendungen wird ein Vorschlag umgesetzt“.

Und das funktioniert so: „Aus dem Foto der Dampfwalze haben wir eine Malvorlage erstellt. Diese liegt als Ausdruck unter anderem in der Galerie 9Kirchen am Hauptplatz auf. Sie kann auch im Internet unter www.oevp-neunkirchen.at heruntergeladen werden. Bis 20. August nehmen wir die ausgemalten Bilder auf vier verschiedenen Wegen entgegen“, so Zwazl. So kann man das Bild entweder als WhatsApp-Bild an 0676/7057834 senden, sich per Post an die Erlengasse 8A, 2620 Neunkirchen wenden oder eine E-Mail an a.zwazl@oevp-neunkirchen.at senden. Auch wird regelmäßig an den Auflageorten abgesammelt.

Die ÖVP will übrigens auch bei der Umsetzung mitwirken. „Politiker der Volkspartei Neunkirchen werden die Walze dann gemeinsam mit den Kindern anmalen. Die Farben dazu stiftet ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer“, verspricht Stadtrat Gruber. Künstler Georg Janosievics, der Inhaber der Galerie 9Kirchen am Hauptplatz, begleitet die Kinder vor Ort fachkundig. Der Künstler des Siegerentwurfs darf sich nicht nur über die Umsetzung des Projekts freuen: Er oder sie wird mit drei Freundinnen oder Freunden von Stadtrat Gruber auf ein Eis bei „Freeze“ in Neunkirchen eingeladen.