Freitag, 20. Jänner, 19.10 Uhr: Am Anfang gestaltet sich die Einvernahme jenes gebürtigen Neunkirchners, der unter Terrorverdacht steht, äußerst schwierig. Das Gespräch mit den Beamten kommt nicht so Recht in die Gänge. Er wolle nichts aussagen. Erst eine Zigarette bricht ein wenig das Eis. Der 17-Jährige beginnt zu reden. Noch zögerlich.

Über seine Heirat nach islamischem Recht mit einem Mädchen in Deutschland. Die Antipathie deren Familie ihm gegenüber. Eine erste Vertrauensbasis wird von den Gesprächspartnern aufgebaut.

Als er jedoch nach den Entsperrcodes für sein Handy gefragt wird, blockt er erneut ab. „Ich kann Ihnen das nicht sagen. Es sind ja eh Videos vom IS auf dem Handy. Wenn Sie diese Videos sehen, dann sperren Sie mich sowieso für Jahre ein“, erklärt er.

Zehn Minuten Stillschweigen. Versuche zur Kontaktaufnahme werden negiert, er blickt weg oder zu Boden. Betretenes Schweigen. Dann plötzlich, aus heiterem Himmel die Wende.

Der Neunkirchner nennt den Code, packt aus, legt die Karten auf den Tisch. Er erzählt lange und detailliert. Bis 2.30 Uhr dauert diese erste Einvernahme. Fast bis zur totalen Erschöpfung. Am nächsten Tag folgen weitere sieben Stunden, nach einem Tränenausbruch erklärt er, nun die volle Wahrheit sagen zu wollen.

Was der Terrorverdächtige den Ermittlern dabei alles erzählt, hat sein Anwalt Wolfgang Blaschitz der NÖN zur Verfügung gestellt. Lese in Auszügen Aussagen über seine Kindheit, seinen Aufenthalt im Gefängnis, seine Konvertierung, seine Kontakte zum Islamischen Staat oder seine Anschlagspläne.

über seine Zeit in Neunkirchen:

„(...) Meine Eltern sind verheiratet und leben in Wien und teilweise in Neunkirchen, da mein Vater dort arbeitet. Meine Eltern stammen aus Albanien und sind vor ca. 20 Jahren nach Wien gekommen. Meine Eltern sind mittlerweile österreichische Staatsbürger. Mein Bruder ist älter als ich, er ist 19 Jahre alt. Mein Bruder wohnt überwiegend in Wien, fallweise auch in Neunkirchen. Das ist unsere alte Wohnung. Wir haben dort bis vor einem Jahr gewohnt. Davor haben wir noch bis zu meinem 7. Lebensjahr in Wimpassing gelebt. Die Wohnung in Neunkirchen benutzten wir derzeit als Zweit- und Nebenwohnsitz. Seit kurzem wieder bin ich öfters draußen in Neunkirchen, davor eher weniger, ich bin in Neunkirchen 4 Jahre zur Volksschule und 4 Jahre zur Hauptschule gegangen. Danach bin ich ins Polytechnikum in Neunkirchen gegangen.“

über seinen Sprung in die Kriminalität:

„Ich bin dann aber mit den falschen Freunden in Kontakt gekommen und dann inhaftiert worden. Der Grund, weshalb ich damals eingesperrt wurde, ist folgender. Ich war damals mehrmals auf Partys. Ich habe auch viel gekifft. Um Geld zu bekommen haben wir damals andere Leute bestohlen, beim Fortgehen und so. Deswegen habe ich dann mehrere Verurteilungen, u. a. wegen Körperverletzung bekommen. Einmal ist es dann nach dem Fortgehen zu einem Vorfall gekommen, als wir Geld gewaltsam haben wollten. Ich wurde dann wegen schwerem Raub eingesperrt und verurteilt. Im November 2015 (...) bin ich dann wieder aus der Haft entlassen worden.“

über seine Religion und den Übertritt zum Islam:

„Ich bin ursprünglich Christ. Ich war aber kein gläubiger Christ. Ich habe an nichts geglaubt. Ich bin auch nicht getauft. In der Haft in Wiener Neustadt bin ich aber dann zum Islam konvertiert. Da war ich in der Zelle mit einem, der hat immer nur Koran gelesen und gebetet. (...) Wir haben dann viel über den Islam geredet. (...) Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, dass ich zum Islam konvertieren möchte. Ich habe mir gedacht, dass das Leben schon einen Sinn haben muss. Nicht nur Alkohol und Partys. Er hat mir die 5 Säulen des Islam erklärt und hat gesagt, wenn ich mehr wissen möchte, dann soll ich den Koran lesen. Das habe ich dann auch gemacht und ich bin dann aus Überzeugung zum Islam übergetreten. Ich gehe in verschiedene Moscheen in Wien, in keine bestimmte.“

über seinen Kontakt zum Islamischen Staat:

„Ich bin kein Mitglied des IS. Ich sympathisiere mit dem IS. Seit etwa einem Jahr. Ich bin zu dieser Ideologie gekommen, da ich im Facebook mit jemandem Kontakt hatte (...) Das war unter meinem Facebookaccount „Sabur Ibn Gharib“ oder unter „Sabur al Abani“. Er wollte mich zur „Al Nusra Front“ bringen. (...)

Ich habe ihn dann angeschrieben und ihn gefragt, was er und seine Leute so machen. (...) Ich hatte damals noch nicht richtig Ahnung vom Islam. Ich war damals noch unsicher.

Meine Sympathie für den IS hat sich entwickelt, als ich in den Medien die Kämpfe in Syrien und die ganzen Anschläge gesehen habe. Ich habe auch sehr schlechte Sachen über das Abu Ghuraib Gefängnis im Irak gehört. Ich habe dann gehört, dass der IS 5.000 Muslime aus diesem Gefängnis befreit hat. Seit diesem Zeitpunkt, das war so im April 2016, waren die Kämpfer des IS Helden für mich.

In Gerasdorf lernte er einen IS-Kämpfer kennen. | NÖN

Seit April 2016 habe ich dann die Heldentaten des IS im Internet verfolgt, Ich möchte aber ausdrücklich angeben, dass ich diese Heldentaten nur im Internet verfolgt habe. (...) Im Internet habe ich mir auch die Vorträge von Ebu Tejma angehört. So seit Februar/März 2016.

Ich bin über Facebook dazu gekommen, mich für Ebu Tejma zu interessieren, das war auch so, dass einer meiner Facebookfreunde einen Beitrag von Ebu Tejma geteilt hat oder einen Kommentar dazu gepostet hat und so bin ich dazu gekommen, mich für ihn und seine Lehren zu interessieren. Ich habe ihn aber nie persönlich getroffen oder mit ihm geschrieben oder dergleichen. Zu jener Zeit war nämlich Ebu Tejma bereits im Gefängnis.“

über die Zeit in der Jugendstrafanstalt Gerasdorf:

„Mir fällt aber noch ein, dass ich — als ich im Gefängnis in Gerasdorf gesessen bin — Kontakt mit ,xxxx‘ hatte. Von ihm weiß ich, dass er in Syrien war und dort beim IS war. Was er dort genau gemacht hat, das weiß ich nicht. Ich habe auch im Internet bei einer N24-Reportage gesehen, dass xxxx jemandem anderen mit einer Waffe gedroht hat. Wir haben aber nur über belanglose Dinge miteinander gesprochen. (...)

über seine Pläne in Deutschland:

„In Syrien brauchen sie keine IS-Kämpfer mehr. Deshalb wollte ich hier, damit meine ich in Europa, etwas machen, in Deutschland. Ich hasse das deutsche Militär, weil sie an den Kämpfen gegen die Muslime beteiligt sind. Ich hasse die deutsche Polizei, weil sie Muslime einsperren. Deshalb wollte ich hier etwas für den IS tun. Ich hatte Ihnen ja gestern gesagt, dass ich nicht runter gehen kann nach Syrien, weil es wegen meiner Familie nicht geht. Deshalb wollte ich in Deutschland einen Anschlag mit einer Nagelbombe gegen deutsche Soldaten verüben. Ich habe auch in Österreich, konkret in Wien, in meinem Freundeskreis erzählt, dass ich es legitim finde, wenn man in Wien einen Anschlag auf das Militär oder Polizei macht. Ich habe nicht erzählt, dass ich einen Anschlag mache, sondern nur, dass ich es legitim finde. Ich hatte aber, im Gegensatz zu Deutschland, nie vor in Österreich einen Anschlag zu machen. Ich habe dieses Gerücht seit Mitte Dezember gestreut um mich bei meinen Freunden gegenüber als ‚Held‘ zu präsentieren, ich wollte einfach nur ‚groß‘ vor ihnen erscheinen.“

über seine Bombenpläne:

„Dazu möchte ich ausholen bzw. ergänzen, dass ich mich ca. Anfang August 2016 im Internet nach einem Bombenbastelplan interessiert habe und danach gesucht habe. Ich hatte aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Plan, etwas Konkretes zu machen. Daher habe ich mit diesem Schlag ‚Bombenbau‘ etc. im Internet von meinem Iphone gesucht und auch gefunden. Konkret habe ich den besagten Bombenplan auf Telegram gefunden, da es dort gepostet war. Dieser Plan wurde kurz nach dem Anschlag auf das Openairkonzert in Ansbach/Deutschland gepostet und beschrieb so eine Rohrbombe, wie sie dort verwendet wurde. Es handelte sich dabei um eine Nagelrohrbombe, welche man selbst herstellen kann. Der Plan war auch tituliert mit „Bombenbau in Mamas Küche“. Diesen Plan habe ich auch auf meinem Handy heruntergeladen und gesichert. (...) Ich dachte mir zum Zeitpunkt meines Entschlusses im Oktober/November 2016, dass der Krieg in Syrien/Irak gegen jeden Muslim auf der ganzen Welt ist. Ich dachte mir entweder der Sieg der Muslime oder ich sterbe lieber. Ich fasste den Entschluss, einen Anschlag gegen eine deutsche Militäreinrichtung oder auch gegen deutsche Polizisten mit einer Rohrbombe durchzuführen. Ich hatte zwar noch kein konkretes Ziel vor Augen, habe mich aber mit dem Gedanken gespielt, etwas gegen die Militäreinrichtung bzw. Personen im Militärlager Rammstein zu unternehmen. Ich wollte durch meinen Rohrbombenanschlag nicht nur Sachen beschädigen, sondern vor allem Soldaten treffen und damit töten. Mein Plan war noch nicht fertig überlegt, aber ich wollte außerhalb dieser Militäreinrichtung schauen, wann und wo sich diese Militärs versammeln. (...) Ich wollte diese Rohrbombe in einem Sack neben einer Mülltonne verstecken. Ich wollte aber nicht selbst dabei ums Leben kommen, daher kam für mich nur eine Bombe mit Zeitzünder in Frage. Ich hatte echt „Schiss“ davor, dass ich eventuell selbst massiv verletzt werde und vielleicht so noch überlebe. Vor allem wollte ich das meiner Familie nicht antun. Ich habe mich mit diesem Vorhaben länger im Kopf beschäftigt. Als ich mich, wie ich schon vorhin erzählt habe, in Deutschland befand, hatte ich mehr Zeit und ich fasste den Entschluss, diese im Internetplan beschriebene Bombe zuerst einmal zum Test zu bauen und statt Schießpulver nur mit einem Pulver aus Rauchbomben und natürlich ohne Nägel zu probieren. Ich wollte einfach schauen, ob ich so eine Bombe basteln kann und ob das mit dem Zeitzünder funktioniert.“

über die Probebombe:

„Ja, ich habe mir die Rauchbomben bei einem Knallergeschäft gekauft, in Neuss. Das gebe ich ja zu. Es waren 7 oder 8 Stück dieser Rauchbomben um ca. 10 Euro. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich habe um ca. 8 oder 9 Euro dann noch diese Uhr gekauft und die Dose in einem Lebensmittelgeschäft. Es war eine Maisdose. Die Batterie habe ich mir aus einem Geschäft gekauft, wo weiß ich nicht. Die Rauchbomben und die Uhr habe ich im selben Geschäft gekauft. Auch das Paketband habe ich aus dem Geschäft. Bei den Kabeln handelt es sich um so Kabeln von Glühlampen, mit denen die Weihnachtsbeleuchtungen verbunden sind. Den Nagel habe ich dort in der Wohnung meines Freundes gefunden. Am nächsten Tag transportierte ich die Bombe von der Wohnung zu einem Park in der Nähe der Wohnung in Neuss. Ich ging etwa 15 Minuten zu Fuß dort hin. (...) Ich habe den Alarm auf zwei Minuten eingestellt und bin dann davon gerannt. Dann ist die Sache hochgegangen und der Park war dann voller Rauch und der Wecker war kaputt.“

über seine möglichen Komplizen:

„Sperren Sie mich weg. Mir egal. Ich komm sowieso lange nicht mehr raus. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wer an der Sache mit der Versuchsbombe in Deutschland beteiligt war. Geben Sie mir 25 Jahre. Ich bin fertig mit Ihnen. Ich werde diese eine Person nicht verraten, die dabei war. Da können Sie mich wegsperren so lange Sie wollen.“

über seine angeblichen Pläne in Wien:

„Ich selbst hatte nie die Absicht in Wien oder Österreich einen Anschlag zu begehen. Das müssen Sie mir glauben. Es ist aber richtig, dass ich damit indirekt unter meinen Freunden geprahlt habe.“

Anmerkung: Namen, die im Protokoll erwähnt wurden und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, wurden mit xxxx gekennzeichnet.