Gestartet wurde das Fest am Freitagnachmittag mit der Ehrenring-Verleihung an Altlandeshauptmann Erwin Pröll (NÖN.at berichtete bereits), der eine Vielzahl von Ehren- und Festgästen beiwohnte. Später spielte schließlich die Big Band des 1. Neunkirchner Musikvereines auf.

Der Samstag war für die Kids wohl das absolute Highlight: Die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt bot spannende Spielestationen an, es gab Kinderschminken, eine Hüpfburg und vieles mehr. Die Herrengasse bot besondere Angebote für die Damen und das Römerfest lockte viele Schaulustige an. Am Abend unterhielten Philipp Grießler und Jazz Gitti das Publikum, den Abschluss bildete die Band „Cafe Jolesch“.

Ganz im Zeichen der Tracht stand schließlich der Sonntag. Stadtpfarrer Pater Bernard Springer feierte mit einem Festgottesdienst sein Goldenes Priesterjubiläum, später vergaben Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) und Vizebürgermeister Martin Fasan (Grüne) Ehrenzeichen an verdiente Neunkirchner – und zwar an Thomas Wolmuth (Bronze), Johann Punkel (Silber), Hermann Kofler und Erich Wessely (Sportehrennadel in Gold) sowie an Kurt Bock, Johann Zambo, Gerd Höchstätter, Franz Strebinger, Alfred Schwaiger und General Josef Schmoll (alle Gold).

Den Frühschoppen gestaltete die Trachtenkapelle aus Wartmannstetten. Zudem wurden eine Modenschau und die Schlussverlosung geboten. Für die vorzügliche Bewirtung sorgten in gewohnt souveräner Weise die Gastronomen der Stadt.

Welche Gäste waren beim Stadtfest dabei? Was passierte hinter den Kulissen? Welche Hoppalas sorgten für Lacher? Welche Sager werden in Erinnerung bleiben? All das uns vieles mehr ab Dienstag in der Print-Ausgabe der NÖN Neunkirchen, auch als E-Paper erhältlich!