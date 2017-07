Der Tagestourismus in Neunkirchen war Thema der Diplomarbeit von Nina Einwallner. Anhand zweier Strategien, in denen beide das kulturell-historische Neunkirchen im Mittelpunkt steht, kann es - laut der Autorin - gelingen, den Tagestourismus in der Bezirkshauptstadt anzukurbeln. Strategie eins sieht vor, Hauptplatz und Innenstadt in den Fokus zu rücken. "Diese Strategie spricht die Gruppe der Aktiv-und Erholungstouristen an und verfolgt das Ziel, diese Gruppe nach einem Ausflug in der umliegenden Bergwelt nach Neunkirchen zu holen", heißt es in der Arbeit. Strategie zwei widmet sich der Kultur. Unter anderem das Museum der Stadt, die Stadtführungen sowie Veranstaltungen, die am Hauptplatz und im Museum stattfinden, sollen dabei forciert werden.

Präsentiert wurden die Ergebnisse von Einwallner, Lehramtsabsolventin der Uni Wien vor Vertretern der Stadtgemeinde, darunter Grüne-Vizebürgermeister Martin Fasan und Auftraggeber ÖVP-Stadtrat Armin Zwazl. „Die Diplomarbeit liefert erste Antworten auf die Frage, wie der Tagestourismus auch für Neunkirchen nutzbar gemacht werden kann. In einer Arbeitsgruppe wurden einige der Vorschläge schon aufgegriffen“, so Stadtrat Zwazl, „wir leisten hier Pionierarbeit und hoffen, mittelfristig Gruppenreisende für unsere wunderbare Stadt mit dem schönen Stadtkern zu begeistern“.