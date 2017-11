Zu den zwei altbekannten Hotspots mit dem Afterwork-Advent am Hauptplatz und dem Advent im Stadtpark wird sich heuer in der Vorweihnachtszeit noch ein dritter Schwerpunkt gesellen: In der Hauptplatzpassage wird ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmark für stimmungsvolle Tage sorgen. Und am 25. November gibt es am Hauptplatz einen großen Perchtenlauf!

Der „Winterzauber in der Hauptplatzpassage“, wie die Veranstaltung offiziell heißt, ist es auch, der am Freitag, 24. November, den Reigen der Adventaktivitäten um 14 Uhr startet. „Präsentiert werden wir gediegenes Kunsthandwerk und weihnachtliche Köstlichkeiten. Unter anderem gibt es auch allerhand weihnachtliche Geschenkideen von Little Miss Vintage Vienna“, wirbt Veranstalterin Elisabeth Windbichler, die mit ihrem Cafe „Zucker & Salz“ selbstverständlich mit von der Partie ist. Bis 5. Dezember wird der Weihnachtsmarkt dort geöffnet haben.

Advent im Stadtpark als Höhepunkt

Eine Woche später wird der Afterwork-Advent am Hauptplatz in Betrieb gehen. „Hier trifft man sich auf einen Punsch oder zum Eislaufen oder zu den karitativen Mariandl-Bewerben der Lions am Eislaufplatz nach dem Einkauf in der Innenstadt“, informiert Susanne Kohn von der Stadtgemeinde. Musikalisch eröffnet wird am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr mit den Schülern der Musikmittelschule Neunkirchen. Am Sonntag, 3. Dezember, bittet der Nikolaus um 17 Uhr die Kinder am Hauptplatz zum Empfang.

Auf dem 200 Quadratmeter großen Greenice-Eislaufplatz kann von 1. Dezember bis 6. Jänner täglich von 8 bis 20 Uhr gratis gelaufen werden (ausgenommen während der Mariandl-Bewerbe).

Zum Höhepunkt des Neunkirchner Advents kommt es am dritten Adventwochenende – heuer Samstag, 16., und Sonntag, 17. Dezember: Da wird zum Advent im Stadtpark eingeladen. Die Stadtgemeinde wird dabei vom Roten Kreuz Neunkirchen, den Feuerwehren Neunkirchen-Stadt und Neunkirchen-Peisching, den Pfadfindern und dem Lionsclub kräftig unterstützt.

Auch die Perchten kommen

Neben allerlei kulinarischen Schmankerln (Käsespätzle, Ofenkartoffel, Maroni, Glühwein, Glühpunsch und vieles mehr) gibt es Kunsthandwerk und Handwerksvorführungen (z.B. Drechsler und Holzschnitzen mit der Motorsäge). Im Bühnenbereich stehen an beiden Tagen Musikdarbietungen, Lesungen und Vorführungen am Programm.

Einen wichtigen Teil stellt der Kinderbereich „Rudolphs Werkstatt“ dar: Am Samstag und Sonntag wird von 15 bis 18 Uhr ein rundes Programm angeboten. Neben dem Christkindlpostamt gibt es mehrere Spielstationen. Die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes wird an beiden Tagen um 14.30 Uhr eine Vorführung machen, danach kann man sich über die Vierbeiner informieren.

Die Perchten kommen heuer Samstag (18 Uhr) und Sonntag (17 Uhr) und machen nach einer kurzen Präsentation im Bühnenbereich eine Geisterwanderung in den Park. Ausgeschenkt wird wieder im Advent-Häferl (heuer in der Farbe Orange) - gegen einmalig 1,50 Euro bleibt es im Besitz des Besuchers. Ein eventueller Reinerlös geht an die veranstaltenden Vereine.

Bereits am kommenden Samstag, 25. November, lädt das Rote Kreuz ab 18 Uhr zum 3. Perchtenlauf auf den Hauptplatz. 30 Perchtengruppen mit über 400 Perchten werden heuer erwartet. Eine Veranstaltung für Jung und Alt, die Perchten schlagen nicht.