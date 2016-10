Der Stadtpark war Schauplatz einer größeren Polizeiaktion: Beamte der Polizeiinspektion Neunkirchen haben mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes einen Suchtgiftverkauf beobachtet und den Dealer dabei festgenommen. Der 27-jährige Marokkaner hatte mehrere sogenannte „Baggys“ mit Suchtgift bei sich.

Bei seiner Einvernahme gab der in Wiener Neustadt wohnhafte Mann an, seit 2014 selbst Cannabiskraut zu konsumieren und seit Jänner 2016 das Suchtmittel an verschiedene Abnehmer in Neunkirchen gewinnbringend verkauft zu haben.

