Der Advent in der Bezirkshauptstadt verspricht auch im heurigen Jahr einiges: Gesellig am Hauptplatz, besinnlich im Stadtpark – so heißen, wie schon im Vorjahr, die Schlagworte. „Der Advent in Neunkirchen bietet heuer sowohl Geselligkeit als auch Tradition und klassischen Christkindlmarkt“, freut sich Bgm. Herbert Osterbauer bereits auf die vielen Programmpunkte.

Hauptplatz als Fixpunkt

Ein Fixpunkt dabei ist natürlich auch wieder der Hauptplatz: Mit dem „Afterwork“-Advent als Treffpunkt können die Besucher von 25. November bis 24. Dezember am Hauptplatz die Zeit vor Weihnachten in vollen Zügen genießen. Am Hauptplatz findet während der ganzen Adventzeit ein sogenannter „Afterwork“-Advent statt. Hier trifft man sich auf einen Punsch, zum Eislaufen oder zu Mariandl-Bewerben am Eislaufplatz nach dem Einkauf in der Innenstadt. Musikalisch eröffnet wird der Advent am Freitag, 25. November, um 17 Uhr mit den SchülerInnen der Musikmittelschule Neunkirchen.

Am Sonntag, 4. Dezember begrüßt traditionell der Nikolaus um 17 Uhr die Kinder am Hauptplatz und hat auch kleine Geschenke in seinem großen Sack. Die Stände am Hauptplatz haben Sonntag bis Donnerstag von 16 bis 20 Uhr, Freitag von 14 bis 20 Uhr und Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Umweltfreundlicher Greenice-Eislaufplatz

Auf dem 200 Quadratmeter großen umweltfreundlichen Greenice-Eislaufplatz kann täglich bis 6. Jänner von 8 bis 20 Uhr gratis gelaufen werden. Für die Betreuung ist Hannes Hriber zuständig. Am Heiligen Abend klingt das Adventgeschehen im Zentrum dann aus: Die Neunkirchner Pfadfinder werden an diesem ganz besonderen Tag am Hauptplatz auch das Friedenslicht verteilen.

Am 10. Dezember lädt das Jugendreferat der Stadtgemeinde übrigens um 15 Uhr zu „Kasperls Weihnachtsgeschichte“ in den Sparkassensaal in der Musikschule. Am 22. Dezember wird ab 18.30 Uhr auf der Sportanlage der Siedlerbuam in der Waldrandgasse geladen und das Christkind gesucht. Anmeldung unter 0676/ 83601271 erbeten.