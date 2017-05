Pia und Niklas haben sich getraut. Am vergangenen Samstag gaben sich Pia Strobl und Niklas Payer aus Neunkirchen, im Beisein zahlreicher Gäste, das Ja-Wort. Nicht auf dem Standesamt im Rathaus, sondern den „schönsten Tag“ verbrachte das Brautpaar erstmals in der Stadtbücherei Neunkirchen.

„Wir haben uns viele Location angeschaut und keine hat uns so gut gefallen wie die Stadtbücherei“ so das Brautpaar. „Lesen und Bücher sind unsere Hobbys, damit sind wir aufgewachsen.“ Was lag daher näher, als die Hochzeit in der Galerie am Stiergraben stattfinden zu lassen. Auf der Stadtgemeinde stießen sie dabei auf offene Türen.

„Endlich ist es soweit. Die Räumlichkeiten haben ein tolles Ambiente, eine große Stiege, wo die Braut mit Brautvater heraufschreiten kann. Mich hat es gewundert, dass nicht früher wer auf die Idee kam, in der Stadtbücherei zu heiraten“ so Standesbeamter Friedrich Fasching. Die Galerie und die Bücherei wurden für diesen besonderen Tag mit viel passender Hochzeits-Deko geschmückt.