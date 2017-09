Die Vorbereitungen waren lange und intensiv. Doch jetzt wird es für die rund 40 Mitarbeiter des Neunkirchner Bezirksgerichts ernst: Mit 25. September wird der Standort in der Triesterstraße temporär geschlossen, ab 1. Oktober ist das Gericht dann vorübergehend in der Wienerstraße beheimatet, konkret in den Räumlichkeiten des ehemaligen Polytechnikums.

Die Übersiedelung von tausenden Akten erfordert eine gute Organisation, betonen Stefan Koppensteiner und Helmut Bruckmüller. | NOEN, Philipp Grabner

Rund eineinhalb Jahre soll der Standort in der Triesterstraße umfassend renoviert und saniert werden – im Jahr 2019 wird dann wieder gesiedelt, wie Stefan Koppensteiner, Vorsteher des Bezirksgerichts Neunkirchen erklärt: „So ein Umzug erfordert ein professionelles Management, aber wir haben die Aufgaben gut verteilt und so funktioniert es auch!“

Wie sieht nun der genaue Fahrplan aus, wenn mit 25. September jener Standort in der Triesterstraße vorübergehend geschlossen wird? „In der Woche bis zum 1. Oktober werden nur dringende Verhandlungen stattfinden. Ab dann stehen zwei Säle für sieben Richter zur Verfügung. Daher werden wir teilweise ein wenig improvisieren müssen und kleinere Verhandlungen werden in den Richterzimmern abgehandelt“, so Koppensteiner.

Bezirksgericht ab 2019 fertig

Auch ersucht er Personen, die zu Terminen das Gericht aufsuchen müssen, ein wenig mehr Zeit für die Parkplatz-Suche einzuberechnen: „Eine rechtzeitige Abfahrt ist zu empfehlen, weil uns kein eigener Parkplatz zur Verfügung steht. Daher muss in der Gegend ein Stellplatz gesucht werden.“

Ein großes Lob gibt es von Koppensteiner sowie von Helmut Bruckmüller, Vorsteher der Geschäftsstelle und „Umbaumanager“, für die Mitarbeiter: „Alle ziehen an einem Strang und sind motiviert, das ist vorbildlich.“ Besonders die Kanzleileiterinnen Katja Döber und Dagmar Siwatz hätten viel Zeit und Mühe in die Vorbereitungen investiert, so die beiden.

Das sanierte Bezirksgericht in der Triesterstraße soll ab 2019 dann alle Stückerln spielen: Ein Aufzug sorgt für absolute Barrierefreiheit, die Sicherheitsmaßnahmen sind am Puls der Zeit und alle Leitungen werden erneuert. Einzig die Fassade wird bleiben – wegen Denkmalschutz. Die Kosten des Umbaus belaufen sich auf rund sechs Millionen Euro.